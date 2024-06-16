По договору 2022 года Россия могла снова напасть и ветировать любую помощь Украине – NYT

Проект договора предполагал, что помощь Украине можно было оказывать только с согласия всех стран-гарантов, среди которых была и Россия

Владимир Путин (Фото: EPA)

В проекте так называемого мирного договора от 2022 года был пункт, позволявший России снова вторгнуться в Украину и заблокировать помощь от других гарантов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на драфт документа, работа над которым велась с февраля по апрель 2022-го.

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Отмечается, что самая большая проблема возникла в пятой статье возможного договора: в случае очередного вооруженного нападения государства-гаранты, которые подпишут договор, должны стать на защиту Украины (речь идет о Великобритании, Китае, России, США и Франции).

Однако, к разочарованию украинцев, в этом пункте произошел решающий уход от того, что, по словам украинских переговорщиков, обсуждалось в Стамбуле.

РФ ввела пункт о том, что все государства-гаранты, в том числе она, должны согласовать ответ в случае нападения на Украину – по сути, Россия могла бы снова вторгнуться, а затем наложить вето на любое военное вмешательство от имени Украины, отмечает NYT.

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СМИ пишет, что это очевидно абсурдное условие Украина быстро определила как dealbreaker – что-то достаточно важное, чтобы помешать согласиться на сделку.

"Государства-гаранты и Украина соглашаются, что в случае вооруженного нападения на Украину каждое из государств-гарантов... на основе решения, согласованного всеми государствами-гарантами, предоставит... помощь Украине как постоянно нейтральному государству под атакой", – говорится в проекте документа.

Как заявляет медиа, после этого изменения член украинской переговорной группы заявил, что сторона не заинтересована в продолжении переговоров.

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Переговоры в Стамбуле начались 29 марта 2022 года, делегации возглавляли советник диктатора Владимира Путина Владимир Мединский от РФ и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия от Украины.

14 июня 2024-го Путин на пропагандистской встрече с руководством МИД России заявил , готовый якобы немедленно прекратить огонь в случае выполнения нескольких условий, в частности отказа Украины от вступления в НАТО.

заявил Украинский МИД считает, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня. Канцлер Германии Шольц отметил, что лидеры G7 не обсуждали заявления Путина, ведь они несерьезны.

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