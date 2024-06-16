Мелони ответила на предложение Путина: Скорее, пропагандистский шаг

Джорджа Мелони (Фото: ETTORE FERRARI / EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала, скорее, пропагандистским шагом "предложение" российского диктатора Владимира Путина о якобы условиях прекращении огня в войне РФ против Украины. Слова политика передает Associated Press.

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Заявление диктатора премьеру кажется "скорее, пропагандистским шагом, чем настоящим".

"Если предложение президента Путина таково: "Мы готовы к мирным переговорам, если Украина признает вторжение в Украину и откажется от оккупированных частей [территории]"... это не кажется мне особенно эффективным как предложение", — сказала Мелони.

14 июня российский диктатор на пропагандистской встрече с руководством Министерства иностранных дел России заявил, что готов якобы немедленно прекратить огонь в случае выполнения нескольких условий, в частности отказа Украины от вступления в НАТО.

Украинский МИД ответил на очередные манипуляционные заявления российского диктатора о якобы готовности Кремля к переговорам. В ведомстве считают, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня.

Канцлер Германии Шольц отметил, что лидеры Группы семи не обсуждали заявления Путина, ведь они несерьезные.

Также он заявил, что прекращение огня без переговоров и дорожной карты не завершит российско-украинскую войну, а заморозит ее.

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