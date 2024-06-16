Мелоні відповіла на пропозицію Путіна: Ймовірніше, пропагандистський крок

Джорджа Мелоні (Фото: ETTORE FERRARI / EPA)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала, ймовірніше, пропагандистським кроком "пропозицію" російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито умов припинення вогню у війні РФ проти України. Слова політикині передає Associated Press.

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Заява диктатора прем'єрці здається "найімовірніше, пропагандистським кроком, аніж справжнім".

"Якщо пропозиція президента Путіна така: "Ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення в Україну та відмовиться від окупованих частин [території]"... це не здається мені особливо ефективною як пропозиція", — сказала Мелоні.

14 червня російський диктатор на пропагандистській зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ Росії заявив, що готовий нібито негайно припинити вогонь в разі виконання кількох умов, зокрема відмови України від вступу до НАТО.

Українське МЗС відповіло на чергові маніпулятивні заяви російського диктатора щодо нібито готовності Кремля до переговорів. У відомстві вважають, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня.

Канцлер Німеччини Шольц зазначив, що лідери Групи семи не обговорювали заяви Путіна, адже вони несерйозні.

Також він заявив, що припинення вогню без переговорів та дорожньої карти не завершить російсько-українську війну, а заморозить її.

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