У Кулеби відповіли на заяви Путіна щодо "умов" переговорів про завершення війни
Міністерство закордонних справ відповіло на чергові маніпулятивні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито готовності Кремля до переговорів. У відомстві вважають, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня.
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Путін заявив, що РФ нібито зупинить вогонь та буде готовою до переговорів з Києвом, якщо Збройні Сили України вийдуть із території чотирьох областей – Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської.
Також однією з його "умов" є нейтральний позаблоковий статус України та закріплення Криму й інших тимчасово окупованих земель як "суб’єктів РФ".
МЗС вважає, що мета заяв російського диктатора – це введення міжнародної спільноти в оману, підривання дипломатичних зусиль на шляху до справедливого миру.
"Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН", – йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що озвучені Путіним ультиматуми вже не раз лунали з Москви й нічого нового в них немає.
Однак, як зауважили в МЗС, такі заяви Росія озвучує напередодні Саміту миру у Швейцарії, й за допомогою цього Путін хоче завадити участі світових лідерів у заході.
"Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", – зазначили дипломати.
МЗС додало, що участь якнайбільшої кількості держав та міжнародних організацій в Саміті миру є важливою для того, щоб змусити РФ відмовитися від своїх ультиматумів та перейти до добросовісних переговорів щодо звершення війни.
- 24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.
- 17 травня президент висловився про те, що Путіну не вигідний діалог з усім світом й союзники України бояться програшу Кремля у війні.
- 6 червня канцлер Німеччини Шольц сказав, що на Саміті миру не йтиметься про мирні перемовини – партнери далекі від цього, поки Росія вірить, що зможе досягти своїх цілей у війні.
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