Зеленський: Путіну не вигідний діалог з усім світом. Партнери бояться програшу Росії

Президент вважає, що партнери хотіли б, аби Україна перемогла так, щоб Росія не програла

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Російському диктатору Володимиру Путіну не вигідний діалог з усім світом, адже навіть Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави. Також українські партнери бояться програшу Росії у цій війні. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає журналіст LIGA.net.

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"Путіну не вигідний діалог з усім світом, тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Тому що Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави", – заявив він.

Зеленський вважає, що на сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін також шукав вихід із цієї ситуації, адже наразі "у нього немає дискомфорту".

"Тому що – куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо – не дотиснемо? Трибунал буде – не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати і просуватися по кожному з цих напрямків", – наголосив глава держави.

Президент також вважає, що партнери бояться програшу Росії у цій війні й вони хотіли б, аби Україна перемогла так, щоб Росія не програла.

"Це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що так воно не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", – додав він.

15 квітня президент Польщі Дуда заявив, що наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає – Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.

30 квітня державний секретар США Блінкен заявив, що якщо РФ продемонструє бажання вести мирні переговори, США точно "будуть там".

2 травня представник ГУР Скібіцький заявив, що не бачить можливості для України виграти війну на полі бою самотужки, проте змістовні переговори між Києвом і Москвою вважає можливими не раніше другої половини наступного року.

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