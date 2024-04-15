Дуда: Розмов про мирні переговори з РФ немає – Україна має жорстку позицію

Польський президент наголосив, що світ має зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net / Валентина Поліщук)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає – Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання LRT.

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Дуда акцентував, що не чув жодних розмов про мирні переговори – "наразі вони точно не ведуться". Він зазначив, що президент Володимир Зеленський має "дуже жорстку" позицію щодо оборони та повернення територій.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", – наголосив польський лідер.

Він зазначив також, що прагматично ставиться до безпеки Європи та східного флангу НАТО. Польські інтереси збігаються з інтересами України, запевнив він.

"Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, тому що це знак того, що міжнародне право діє. Росії доведеться його дотримуватися, виводячи свої війська з України", – підсумував він.

Президент Зеленський заявляв, що "пауза" у війні – не вихід, оскільки вона лише дасть Росії підготуватися до нового вторгнення.

Замість того щоб закликати до заморожування конфлікту в Україні, західні лідери мають встановити кордони для російського диктатора Путіна та зупинити його, говорила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Нещодавно лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив про необхідність дискусії щодо можливості повного припинення вогню на лінії фронту в Україні.

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