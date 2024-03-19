Соратник Шольца говорить про можливість повного перемир'я в Україні. Але потрібна згода всіх

Мютценіх заявив, що не відмовляється від своїх слів про можливість розгляду "заморозки" бойових дій

Рольф Мютценіх (Фото: скриншот із відео)

Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив про необхідність дискусії щодо можливості повного припинення вогню на лінії фронту в Україні. Про це він повідомив газеті Neue Westfälische, цитує його Spiegel.

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За його словами, він не хоче відмовлятися від своїх слів про те, що потрібно говорити про "заморожування" війни.

"Я маю освіту в галузі соціальних наук і наук про мир. Там "заморожування" використовується як термін, щоб забезпечити локальне припинення вогню та гуманітарне припинення вогню в особливій ситуації, що може бути переведено у постійну відсутність військової сили", – сказав Мютценіх.

Він зазначив, що для цього потрібна згода обох сторін, що у стані війни, яка не може бути продиктована зовні.

Формулу миру президента Зеленського було представлено на саміті G20 у листопаді 2022 року.

З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулася у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

14 січня в Давосі міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що обговорення Формули миру є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів про мир.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю із проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

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