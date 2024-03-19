Соратник Шольца говорить про можливість повного перемир'я в Україні. Але потрібна згода всіх
Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив про необхідність дискусії щодо можливості повного припинення вогню на лінії фронту в Україні. Про це він повідомив газеті Neue Westfälische, цитує його Spiegel.
За його словами, він не хоче відмовлятися від своїх слів про те, що потрібно говорити про "заморожування" війни.
"Я маю освіту в галузі соціальних наук і наук про мир. Там "заморожування" використовується як термін, щоб забезпечити локальне припинення вогню та гуманітарне припинення вогню в особливій ситуації, що може бути переведено у постійну відсутність військової сили", – сказав Мютценіх.
Він зазначив, що для цього потрібна згода обох сторін, що у стані війни, яка не може бути продиктована зовні.
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