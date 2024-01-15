Україна та Швейцарія розпочинають підготовку проведення Глобального саміту миру – Зеленський

Президент Зеленський вважає, що Глобальний саміт миру "має наповнити необхідною енергією все, що вже вдалося досягнути"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ за результатами переговорів із президенткою Швейцарії Віолою Амгерд заявив, що країни спільно розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів. Глава Швеції зазначила, що країна вже призначила людину, яка опікуватиметься цим питанням.

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15 січня президент прибув з робочим візитом до Швейцарії, де він зустрівся з головою Національної ради Федеральних зборів країни, головою Ради кантонів та головами партій і фракцій Федеральних зборів.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі в Швейцарії (Фото: скриншот з відео)

Зеленський заявив, що країни домовилися про спільну роботу над підготовкою проведення у Швейцарії на рівні лідерів Глобального саміту миру. За його словами, "цей саміт має наповнити необхідною енергією все, що вже вдалося досягнути".

"Він [саміт] має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права – повним. Швейцарія в цьому наш партнер", – наголосив президент.

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Амгерд заявила, що питання впровадження мирних ініціатив Києва було одним із головних під час її зустрічі з Зеленським.

Вона підтвердила українському президентові, що країна готова організувати конференцію і вже призначила людину, яка цим опікуватиметься.

"Швейцарія завжди виступатиме на підтримку тривалого миру. І ми раді, що Швейцарія може зробити в це внесок", – наголосила вона.

Зеленський також зазначив зусилля Швейцарії в організації четвертої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні, яка розпочалася напередодні у Давосі. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилась на 20% – з 66 до 81.

"Було значне розширення представництва, вже понад 80 держав та міжнародних інституцій залучені", – підсумував він.

Також Зеленський зауважив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

Однак, за його словами, не все залежить від бажання України.

"Сподіватимемося, що всі цивілізовані країни були залучені до саміту миру", – додав Зеленський.

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року.

З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулася у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

14 січня у Давосі міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що обговорення Формули миру є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів про мир.

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