У Давосі стартував четвертий раунд переговорів про закінчення війни на умовах України

Фото: Офіс президента

У неділю, 14 січня, у Давосі почалася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій порівняно із жовтневою зустріччю на Мальті збільшилась на 20% – з 66 до 81, йдеться у Telegram-каналі голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Він сказав, що постійне зростання числа країн, які долучаються до роботи перемовної групи, є хорошим знаком.

Єрмак розказав, що Україна продовжує наполягати на "формулі Зеленського", що складається з 10 пунктів, бо просто припинення вогню лише дозволить Росії зібратися з силами.

На попередній зустрічі в Мальті обговорювали перші п'ять пунктів формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Сьогоднішній порядок денний складніший: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

"Маємо визначитись щодо подальших дій, зокрема узгодити формат проведення Глобального саміту миру", – сказав Єрмак.

Фото: Офіс президента

В межах четвертої зустрічі радників у Давосі також відбудуться дві спеціальні сесії в розвиток презентованих на Мальті пунктів формули миру щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів війни.

Міністр юстиції Денис Малюська, який також приїхав на переговори у Давос, розказав, що переговори триватимуть півтори доби.

Він нагадав, що мирний конгрес у Відні в 1814 році тривав дев'ять місяців.

"І що на виході? Найдовший період миру у європейській історії того часу", – написав він у Facebook.