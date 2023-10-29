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Переговори на Мальті. В Офісі Зеленського розповіли про результати третього саміту

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 10:54
Переговори на Мальті. В Офісі Зеленського розповіли про результати третього саміту - Фото
Фото: Офіс президента

У суботу, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій порівняно із серпневою зустріччю в Саудівській Аравії збільшилась у півтора раза – з 42 до 66, йдеться на сайті Офісу президента.

На переговорах основна увага була приділена п'яти із десяти пунктів "формули Зеленського", а саме – ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Плани щодо кожного з цих питань передбачають:

→ посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України;
→ протидію використання енергії як зовнішнього важеля впливу;
→ посилення захисту портової та логістичної інфраструктури, розмінування експортних шляхів у Чорному морі, підтримка страхування суден і вантажів;
→ створення міжнародної групи та механізму збору інформації про депортованих дітей, заручників і військовополонених, збільшення тиску на Росію для надання доступу ООН і Червоному Хресту до українських полонених;
→ реформу Ради безпеки ООН та обмеження права вето, визнання обов'язкової юрисдикції Міжнародного суду ООН в усіх спорах щодо порушень статуту ООН, створення системи раннього попередження про агресію.

До складу української делегації увійшли голова Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Андрій Сибіга, його радники Дарія Зарівна та Олександр Бевз, члени уряду Герман Галущенко та Юлія Свириденко, омбудсмен Дмитро Лубінець, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, народна депутатка Галина Михайлюк.

Андрій Водяний
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Володимир ЗеленськийвійнапереговориОфіс президентаМальта
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