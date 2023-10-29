UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Переговоры на Мальте. Офис Зеленского рассказал о результатах третьего саммита

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 10:54
Переговоры на Мальте. Офис Зеленского рассказал о результатах третьего саммита - Фото
Фото: Офис президента

В субботу, 28 октября, на Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по поводу принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с августовской встречей в Саудовской Аравии увеличилось в полтора раза – с 42 до 66, говорится на сайте Офиса президента.

На переговорах основное внимание было уделено пяти из десяти пунктов "формулы Зеленского", а именно – ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Планы по каждому из этих вопросов предусматривают:

→ усиление роли МАГАТЭ в контроле соблюдения правил эксплуатации ядерных установок, определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины;
→ противодействие использованию энергии как внешнего рычага влияния;
→ усиление защиты портовой и логистической инфраструктуры, разминирование экспортных путей в Черном море, поддержка страхования судов и грузов;
→ создание международной группы и механизма сбора информации о депортированных детях, заложниках и военнопленных, увеличение давления на Россию для предоставления доступа ООН и Красному Кресту к украинским пленным;
→ реформу Совета безопасности ООН и ограничение права вето, признание обязательной юрисдикции Международного суда ООН во всех спорах по поводу нарушений устав ООН, создание системы раннего предупреждения об агрессии.

В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Игорь Жовква и Андрей Сибига, его советники Дария Заривна и Александр Бевз, члены правительства Герман Галущенко и Юлия Свириденко, омбудсман Дмитрий Лубинец, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, народный депутат Галина Михайлюк

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаВладимир Зеленскийпереговорымальтаофис президента
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 