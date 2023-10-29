Переговоры на Мальте. Офис Зеленского рассказал о результатах третьего саммита

В субботу, 28 октября, на Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по поводу принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с августовской встречей в Саудовской Аравии увеличилось в полтора раза – с 42 до 66, говорится на сайте Офиса президента.

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На переговорах основное внимание было уделено пяти из десяти пунктов "формулы Зеленского", а именно – ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Планы по каждому из этих вопросов предусматривают:

→ усиление роли МАГАТЭ в контроле соблюдения правил эксплуатации ядерных установок, определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины;

→ противодействие использованию энергии как внешнего рычага влияния;

→ усиление защиты портовой и логистической инфраструктуры, разминирование экспортных путей в Черном море, поддержка страхования судов и грузов;

→ создание международной группы и механизма сбора информации о депортированных детях, заложниках и военнопленных, увеличение давления на Россию для предоставления доступа ООН и Красному Кресту к украинским пленным;

→ реформу Совета безопасности ООН и ограничение права вето, признание обязательной юрисдикции Международного суда ООН во всех спорах по поводу нарушений устав ООН, создание системы раннего предупреждения об агрессии.

В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Игорь Жовква и Андрей Сибига, его советники Дария Заривна и Александр Бевз, члены правительства Герман Галущенко и Юлия Свириденко, омбудсман Дмитрий Лубинец, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, народный депутат Галина Михайлюк

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го.

С лета 2023 года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии.

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