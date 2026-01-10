The Telegraph: Трамп считает Путина препятствием для мира в Украине. Захват танкера был сигналом

Президент США якобы применяет к России подход с кнутом и пряником, но последний якобы уже закончился

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп считает диктатора России Владимира Путина "большим препятствием" для мира в Украине и якобы все больше разочаровывется в нем. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников.

По их словам, решение Трампа захватить танкер Bella 1/Marinera по флагом России и поддержать новый законопроект о санкциях – сигналы для диктатора РФ о том, что у него еще меньше времени для прекращения войны против Украины.

"Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился", – сказал собеседник, близкий к ближайшему окружению Трампа.

Другой собеседник заявил, что стратегию России на переговорах "два шага вперед, один назад" все более утомительна для американского президента.

"Администрацию утомляет то, что россияне используют этк стратегию... кажется, что они готовы, а когда возникают вопросы, на которые, как нам казалось, они были бы готовы, они либо наращивают темпы, либо на время прекращают переговоры", – сказал один из бывших чиновников Белого дома.

Украина, по его словам, была больше склонна к компромисам. А по словам британского чиновника, российские атаки изменили менталитет Трампа – он стал ближе к европейскому взгляду на полномасштабную войну.

"Постоянная жестокость Путина, его гнусное поведение и игра в игры не остаются незамеченными администрацией", – подчеркнул чиновник.