Великобритания помогала США захватить танкер под флагом РФ: он шел в Россию
Великобритания помогла США в операции по захвату нефтяного танкера Marinera, он же Bella-1, которое следовало в Россию. Об этом сообщило британское Министерство обороны.
В морской операции, которая была заранее спланирована, участвовало судно RFA Tideforce, а Воздушные силы Британии обеспечивали наблюдение с воздуха. Помощь полностью соответствовала международному праву, подчеркнули в Минобороны страны.
"Великобритания оказала США необходимую поддержку по их просьбе для перехвата сегодня судна Bella-1... Этот корабль с темной историей является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины", – сказано в сообщении.
Спикер Белого дома Керолайн Леввит заявила на брифинге, что моряки, находившиеся на захваченном танкере, будут переданы судебным органам США.
А министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что США являются ближайшим партнером страны, которая продолжит наращивать меры по борьбе с деятельностью "теневого флота" в целях защиты национальной безопасности, экономики и глобальной стабильности.
- 7 декабря 2025 года США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
- 31 декабря сообщалось, что экипаж нефтяного танкера Bella-1, преследуемого Береговой охраной США, нарисовал российский флаг. NYT сообщила, что Москва попросила Вашингтон прекратить преследование танкера.
- 7 января армия США захватила танкер Bella-1 под флагом России. Рядом были военные суда Кремля, в том числе подлодка.
