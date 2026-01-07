Великобритания помогала США захватить танкер под флагом РФ: он шел в Россию

В Британии заявили, что танкер "теневого флота" был частью российско-иранской оси обхода санкций

Джон Хили (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

Великобритания помогла США в операции по захвату нефтяного танкера Marinera, он же Bella-1, которое следовало в Россию. Об этом сообщило британское Министерство обороны.

В морской операции, которая была заранее спланирована, участвовало судно RFA Tideforce, а Воздушные силы Британии обеспечивали наблюдение с воздуха. Помощь полностью соответствовала международному праву, подчеркнули в Минобороны страны.

"Великобритания оказала США необходимую поддержку по их просьбе для перехвата сегодня судна Bella-1... Этот корабль с темной историей является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины", – сказано в сообщении.

Спикер Белого дома Керолайн Леввит заявила на брифинге, что моряки, находившиеся на захваченном танкере, будут переданы судебным органам США.

А министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что США являются ближайшим партнером страны, которая продолжит наращивать меры по борьбе с деятельностью "теневого флота" в целях защиты национальной безопасности, экономики и глобальной стабильности.