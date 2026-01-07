Велика Британія допомагала США захопити танкер під прапором РФ: він ішов до Росії

У Британії заявили, що танкер "тіньового флоту" був частиною російсько-іранської осі обходу санкцій

Джон Гілі (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

Велика Британія допомогла США в операції із захоплення нафтового танкера Marinera, він же Bella-1, що прямував до Росії. Про це повідомило британське Міністерство оборони.

У морській операції, яка була заздалегідь спланована, брало участь судно RFA Tideforce, а Повітряні сили Британії забезпечували спостереження з повітря. Допомога повністю відповідала міжнародному праву, підкреслили в Міноборони країни.

"Велика Британія надала США необхідну підтримку на їхнє прохання для перехоплення сьогодні судна Bella-1... Цей корабель із темною історією є частиною російсько-іранської осі обходу санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України", – сказано в повідомленні.

Речниця Білого дому Керолайн Леввіт заявила на брифінгу, що моряки, які перебували на захопленому танкері, будуть передані судовим органам США.

А міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що США є найближчим партнером країни, яка і далі нарощуватиме заходи щодо боротьби з діяльністю "тіньового флоту" з метою захисту національної безпеки, економіки й глобальної стабільності.