Велика Британія допомагала США захопити танкер під прапором РФ: він ішов до Росії
Велика Британія допомогла США в операції із захоплення нафтового танкера Marinera, він же Bella-1, що прямував до Росії. Про це повідомило британське Міністерство оборони.
У морській операції, яка була заздалегідь спланована, брало участь судно RFA Tideforce, а Повітряні сили Британії забезпечували спостереження з повітря. Допомога повністю відповідала міжнародному праву, підкреслили в Міноборони країни.
"Велика Британія надала США необхідну підтримку на їхнє прохання для перехоплення сьогодні судна Bella-1... Цей корабель із темною історією є частиною російсько-іранської осі обходу санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України", – сказано в повідомленні.
Речниця Білого дому Керолайн Леввіт заявила на брифінгу, що моряки, які перебували на захопленому танкері, будуть передані судовим органам США.
А міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що США є найближчим партнером країни, яка і далі нарощуватиме заходи щодо боротьби з діяльністю "тіньового флоту" з метою захисту національної безпеки, економіки й глобальної стабільності.
- 7 грудня 2025 року США ввели повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з її портів.
- 31 грудня повідомляли, що екіпаж нафтового танкера Bella-1, переслідуваного Береговою охороною США, намалював російський прапор. NYT повідомила, що Москва попросила Вашингтон припинити переслідування танкера.
- 7 січня армія США захопила танкер Bella-1 під прапором Росії. Поруч були військові судна Кремля, зокрема підводний човен.
Коментарі (0)