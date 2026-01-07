Армія США захопила танкер під прапором Росії. Поруч були військові судна Кремля – відео

Операція США з танкером Bella-1 (Фото: x.com/US_EUCOM)

Берегова охорона і збройні сили США проводять операцію із захоплення танкера, спочатку відомого як Bella-1, а зараз зареєстрованого під російським прапором із назвою Marinera. Про це спочатку повідомило Reuters, а потім підтвердило Європейське командування США.

"Міністерство юстиції та міністерство внутрішньої безпеки США в координації з Міноборони оголосили про арешт судна Bella-1 за порушення санкцій США. Судно було заарештовано в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США після того, як його відстежував катер Берегової охорони USCGC Munro", – йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників Reuters, танкер, пов'язаний із Венесуелою, був захоплений після більш ніж двотижневої погоні через Атлантику. Він зміг "прослизнути" через так звану морську блокаду кораблів, які перебувають під санкціями, і відхилив спроби берегової охорони США піднятися на борт.

Чиновники не виключають, що ці дії можуть загострити напруженість у відносинах із Росією. Вони також повідомили, що в момент проведення операції в безпосередній близькості до танкера перебували російські військові судна, зокрема підводний човен.

У мережі поширюють відео, як стверджується, висадки десанту США з вертольота MH-6 Little Bird на танкер Bella-1/Marinera, повідомляє Bloomberg. Операція ще триває.

Цей танкер, зареєстрований під російським прапором, став останнім, проти якого США ведуть "кампанію тиску" з початку операції Білого дому проти Венесуели. Однак, за словами американських офіційних осіб, Берегова охорона США перехопила в латиноамериканських водах ще один танкер, пов'язаний із Венесуелою.

ДОПОВНЕНО о 17:00. Секретарка міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм підтвердила проведення двох операцій та висадку десантів на два танкери "тіньового флоту" – один у Північній Атлантиці, а інший – у міжнародних водах поблизу Карибського басейну. Це танкери Bella I та Sophia, які востаннє швартувалися у Венесуелі або прямували до неї.

Ноєм зазначила, що танкер Bella I тижнями уникав контролю з боку Берегової охорони США, змінював прапор та малював нову назву на корпусі, щоб уникнути правосуддя.

"Злочинці світу попереджені. Ви можете тікати, але не сховатися. Ми ніколи не поступимося своєю місією захищати американський народ і припиняти фінансування наркотероризму, де б ми його не знаходили, і крапка. Це найвеличніша бойова сила нашої країни у її найкращому вигляді".

ДОПОВНЕНО о 17:20. Мінтранс Росії заявив, що судно Bella-1/Marinera 25 грудня 2025 року отримало "дозвіл на плавання" під флагом РФ. Після висадки десанту США на його борт, зв'язок із судном був нібито утрачений.

В Росії нагадли про норми Конвенції ООН з морського права 1982 року, згідно з якими у відкритому морі діє режим свободи судноплавства й ніякі держави не мають права застосовувати силу щодо кораблів, які начебто належним чином зареєстровані в юрисдикції інших країн.

