Мадуро з дружиною доправили до суду: використовували гелікоптер і бронемашину – фото, відео

Проросійський диктатор Венесуели прибув до суду в Манхеттені

Ніколас Мадуро (Фото: SANTI DONAIRE / EPA)

Американські правоохоронці доправили заарештованого венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес до федерального суду Манхеттену у Нью-Йорку.

На кадрах, опублікованих телеканалом ABC News, показано прибуття проросійського диктатора на гелікоптерну станцію у районі Манхеттен дорогою до суду, де Мадуро будуть пред'явлені звинувачення, зокрема у наркотероризмі й торгівлі наркотиками.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.



— ABC News (@ABC) January 5, 2026

Диктатор і його дружина є одними з шести фігурантів, обвинувачених "у змові з жорстокими, небезпечними наркоторговцями впродовж останніх 25 років", передає медіа. Інші фігуранти – син Мадуро, два високопоставлені венесуельські чиновники та ймовірний глава злочинного угруповання Tren de Aragua.

Як передає CNN, до суду подружжя доправили на броньованому автомобілі. Сама будівля оточена агентами Управління боротьби з наркотиками.

Fox News публікує відео з рухом цієї бронемашини:

— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Раніше, 4 січня, Мадуро та Флорес доставили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center в іншому районі Нью-Йорка, Брукліні: цей заклад відомий утриманням багатьох знаменитих людей.

Це сталося наступного дня після проведення операції США у Венесуелі.