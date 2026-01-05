Мадуро з дружиною доправили до суду: використовували гелікоптер і бронемашину – фото, відео
Американські правоохоронці доправили заарештованого венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес до федерального суду Манхеттену у Нью-Йорку.
На кадрах, опублікованих телеканалом ABC News, показано прибуття проросійського диктатора на гелікоптерну станцію у районі Манхеттен дорогою до суду, де Мадуро будуть пред'явлені звинувачення, зокрема у наркотероризмі й торгівлі наркотиками.
Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.— ABC News (@ABC) January 5, 2026
Диктатор і його дружина є одними з шести фігурантів, обвинувачених "у змові з жорстокими, небезпечними наркоторговцями впродовж останніх 25 років", передає медіа. Інші фігуранти – син Мадуро, два високопоставлені венесуельські чиновники та ймовірний глава злочинного угруповання Tren de Aragua.
Як передає CNN, до суду подружжя доправили на броньованому автомобілі. Сама будівля оточена агентами Управління боротьби з наркотиками.
Fox News публікує відео з рухом цієї бронемашини:
BREAKING: Nicolás Maduro seen being transported to New York City court for his arraignment days after American forces captured him in his own presidential palace. pic.twitter.com/eOHcUNoND9— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Раніше, 4 січня, Мадуро та Флорес доставили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center в іншому районі Нью-Йорка, Брукліні: цей заклад відомий утриманням багатьох знаменитих людей.
Це сталося наступного дня після проведення операції США у Венесуелі.
- Тим часом міністр закордонних справ Китаю, коментуючи арешт Мадуро, звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони діють як "світовий суддя".
