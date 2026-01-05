Глава МЗС Китаю розкритикував захоплення Мадуро. Заявив, що США діють як "світовий суддя"

Ван Ї (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї звинуватив США у тому, що вони діють як "світовий суддя", заарештувавши диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. Пекін має намір протистояти Вашингтону в Організації Об'єднаних Націй щодо законності цього кроку. Про це повідомило агентство Reuters.

Пекін дотримується політики невтручання та регулярно критикує військову діяльність, що здійснюється без схвалення Ради Безпеки ООН.

"Ми ніколи не вважали, що якась країна може виступати в ролі світового поліціянта, і ми не приймаємо твердження про те, що якась нація може претендувати на роль світового судді", – заявив глава МЗС Китаю своєму пакистанському колезі під час зустрічі в Пекіні в неділю, маючи на увазі події у Венесуелі, не називаючи США напряму.

"Суверенітет та безпека всіх країн мають бути повністю захищені міжнародним правом", – додав глава китайської дипломатії у своїх перших заявах після того, як у суботу світ вразили фотографії 63-річного Мадуро із зав'язаними очима та у наручниках.

У понеділок Мадуро має постати перед судом у Нью-Йорку. Усього за кілька кварталів від нього на прохання Колумбії, підтриманого Китаєм і Росією, збереться Радбез ООН для обговорення рішення президента США Дональда Трампа про його арешт, крок, який, за словами генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша, може створити "небезпечний прецедент".

Аналітики зазначають, що Китай, друга за величиною економіка світу та провідний світовий торговий партнер, відіграє вирішальну роль у мобілізації критики дій Вашингтона.

У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації. Згодом стало відомо, що США проводять у латиноамериканській країні операцію.

Трамп заявив, що диктатора Венесуели та його дружину схопили й вивезли з Венесуели.

4 січня повідомлялося, що Мадуро та його дружину доставили до федерального слідчого ізолятора у нью-йоркському районі Бруклін.