Глава МИД Китая раскритиковал захват Мадуро. Заявил, что США действуют как "мировой судья"

Ван И (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил США в том, что они действуют как "мировой судья", арестовав диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Пекин намерен противостоять Вашингтону в Организации Объединенных Наций относительно законности этого шага. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пекин придерживается политики невмешательства и регулярно критикует военную деятельность, осуществляемую без одобрения Совета Безопасности ООН.

"Мы никогда не считали, что какая-то страна может выступать в роли мирового полицейского, и мы не принимаем утверждения о том, что какая-то нация может претендовать на роль мирового судьи", – заявил глава МИД Китая своему пакистанскому коллеге во время встречи в Пекине в воскресенье, имея в виду события в Венесуэле, не называя США напрямую.

"Суверенитет и безопасность всех стран должны быть полностью защищены международным правом", – добавил глава китайской дипломатии в своих первых заявлениях после того, как в субботу мир поразили фотографии 63-летнего Мадуро с завязанными глазами и в наручниках.

В понедельник Мадуро должен предстать перед судом в Нью-Йорке. Всего в нескольких кварталах от него по просьбе Колумбии, поддержанной Китаем и Россией, соберется Совбез ООН для обсуждения решения президента США Дональда Трампа о его аресте, шаг, который, по словам генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, может создать "опасный прецедент".

Аналитики отмечают, что Китай, вторая по величине экономика мира и ведущий мировой торговый партнер, играет решающую роль в мобилизации критики действий Вашингтона.

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации. Впоследствии стало известно, что США проводят в латиноамериканской стране операцию.

Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы.

4 января сообщалось, что Мадуро и его жену доставили в федеральный следственный изолятор в нью-йоркском районе Бруклин.