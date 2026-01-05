Мадуро с женой доставили в суд: использовали вертолет и бронемашину – фото, видео
Николас Мадуро (Фото: SANTI DONAIRE / EPA)

Американские правоохранители доставили арестованного венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке.

На кадрах, опубликованных телеканалом ABC News, показано прибытие пророссийского диктатора на вертолетную станцию в районе Манхэттен по дороге в суд, где Мадуро будут предъявлены обвинения, в частности в наркотерроризме и торговле наркотиками.

Читайте также
20 прогнозов на 2026 год. Будет ли потеря Донбасса, демократический Конгресс и ИИ-песни

Как передает CNN, в суд супругов доставили на бронированном автомобиле. Само здание оцеплено агентами Управления по борьбе с наркотиками.

Fox News публикует видео с движением этой бронемашины:

Ранее, 4 января, Мадуро и Флорес доставили в федеральный следственный изолятор Metropolitan Detention Center в другом районе Нью-Йорка, Бруклине: это заведение известно содержанием многих знаменитых людей.

судниколас мадуросилия флорес