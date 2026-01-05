Мадуро с женой доставили в суд: использовали вертолет и бронемашину – фото, видео

Николас Мадуро (Фото: SANTI DONAIRE / EPA)

Американские правоохранители доставили арестованного венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке.

На кадрах, опубликованных телеканалом ABC News, показано прибытие пророссийского диктатора на вертолетную станцию в районе Манхэттен по дороге в суд, где Мадуро будут предъявлены обвинения, в частности в наркотерроризме и торговле наркотиками.

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает на вертолетную площадку на Манхэттене, направляясь в здание суда в Нью-Йорке, чтобы предстать перед федеральными властями США по обвинениям, включая наркотерроризм и незаконный оборот наркотиков.



Следите за обновлениями в прямом эфире: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo - ABC News (@ABC) 5 января 2026 г

Как передает CNN, в суд супругов доставили на бронированном автомобиле. Само здание оцеплено агентами Управления по борьбе с наркотиками.

Fox News публикует видео с движением этой бронемашины:

Николаса Мадуро везут в суд Нью-Йорка для предъявления обвинения через несколько дней после того, как американские войска захватили его в собственном президентском дворце.

Ранее, 4 января, Мадуро и Флорес доставили в федеральный следственный изолятор Metropolitan Detention Center в другом районе Нью-Йорка, Бруклине: это заведение известно содержанием многих знаменитых людей.