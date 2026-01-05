Мадуро с женой доставили в суд: использовали вертолет и бронемашину – фото, видео
Американские правоохранители доставили арестованного венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке.
На кадрах, опубликованных телеканалом ABC News, показано прибытие пророссийского диктатора на вертолетную станцию в районе Манхэттен по дороге в суд, где Мадуро будут предъявлены обвинения, в частности в наркотерроризме и торговле наркотиками.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает на вертолетную площадку на Манхэттене, направляясь в здание суда в Нью-Йорке, чтобы предстать перед федеральными властями США по обвинениям, включая наркотерроризм и незаконный оборот наркотиков.- ABC News (@ABC) 5 января 2026 г
Следите за обновлениями в прямом эфире: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo
Как передает CNN, в суд супругов доставили на бронированном автомобиле. Само здание оцеплено агентами Управления по борьбе с наркотиками.
Fox News публикует видео с движением этой бронемашины:
BREAKING: Николаса Мадуро везут в суд Нью-Йорка для предъявления обвинения через несколько дней после того, как американские войска захватили его в собственном президентском дворце. pic.twitter.com/eOHcUNoND9- Fox News (@FoxNews) 5 января 2026 г
Ранее, 4 января, Мадуро и Флорес доставили в федеральный следственный изолятор Metropolitan Detention Center в другом районе Нью-Йорка, Бруклине: это заведение известно содержанием многих знаменитых людей.
- Между тем министр иностранных дел Китая, комментируя арест Мадуро, обвинил Соединенные Штаты в том, что они действуют как "мировой судья".
Комментарии (0)