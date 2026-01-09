Военные корабли России сбежали во время захвата США танкера Marinera – Трамп
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Президент США Дональд Трамп не ответил, звонил ли ему диктатор Владимир Путин после захвата военными танкера Marinera под флагом России. Но в интервью Fox News сообщил, что российские корабли сбежали с места.
Вопрос о звонке Путина Трампу задал журналист.
"Я не хочу этого говорить. Но факт в том, что российские корабли – там была подводная лодка и эсминец – оба очень быстро отплыли, когда мы прибыли. И мы захватили корабль", – сказал президент США.
Танкер перевозил нефть и она, по словам Трампа, уже разгружается.
- 7 декабря 2025 года США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
- 7 января 2026 года армия США захватила танкер Bella-1 под флагом России. Рядом были военные суда Кремля, в том числе подводная лодка.
- Британия сообщила, что помогла США провести эту операцию и подчеркнула, что это не нарушает международное право.
Комментарии (0)