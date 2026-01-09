Военные корабли России сбежали во время захвата США танкера Marinera – Трамп

Вместо того чтобы оказать помощь, российские корабли, в частности подводная лодка, отплыли и позволили США провести операцию

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп не ответил, звонил ли ему диктатор Владимир Путин после захвата военными танкера Marinera под флагом России. Но в интервью Fox News сообщил, что российские корабли сбежали с места.

Вопрос о звонке Путина Трампу задал журналист.

"Я не хочу этого говорить. Но факт в том, что российские корабли – там была подводная лодка и эсминец – оба очень быстро отплыли, когда мы прибыли. И мы захватили корабль", – сказал президент США.

Танкер перевозил нефть и она, по словам Трампа, уже разгружается.