Військові кораблі Росії втекли під час захоплення США танкеру Marinera – Трамп

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп не відповів, чи телефонував йому диктатор Володимир Путін після захоплення військовими танкера Marinera під прапором Росії. Але в інтерв'ю Fox News повідомив, що російські кораблі втекли з місця.

Питання про дзвінок Путіна Трампу поставив журналіст.

"Я не хочу цього говорити. Але факт у тому, що російські кораблі – там був підводний човен і есмінець – обидва дуже швидко відпливли, коли ми прибули. І ми захопили корабель", – сказав президент США.

Танкер перевозив нафту і вона, за словами Трампа, вже розвантажується.