Військові кораблі Росії втекли під час захоплення США танкеру Marinera – Трамп
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Президент США Дональд Трамп не відповів, чи телефонував йому диктатор Володимир Путін після захоплення військовими танкера Marinera під прапором Росії. Але в інтерв'ю Fox News повідомив, що російські кораблі втекли з місця.
Питання про дзвінок Путіна Трампу поставив журналіст.
"Я не хочу цього говорити. Але факт у тому, що російські кораблі – там був підводний човен і есмінець – обидва дуже швидко відпливли, коли ми прибули. І ми захопили корабель", – сказав президент США.
Танкер перевозив нафту і вона, за словами Трампа, вже розвантажується.
- 7 грудня 2025 року США ввели повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з її портів.
- 7 січня 2026 року армія США захопила танкер Bella-1 під прапором Росії. Поруч були військові судна Кремля, зокрема підводний човен.
- Британія повідомла, що допомогла США провести цю операцію і підкреслила, що це не порушує міжнародне право.
