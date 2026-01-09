Армия США подтвердила захват танкера Olina – видео операции

Танкер (Иллюстративное фото: Henry Chirinos/EPA)

Американские военные подтвердили захват нефтяного танкера Olina и показали видео операции. Соответствующее сообщение появилось в X-аккаунте Южного командования США.

В нем говорится, что во время утренней операции 9 января морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы "Южное копье" без инцидентов захватили моторный танкер Olina в Карибском море.

В командовании отметили, что подобные задержания обеспечиваются всей силой десантной группы Военно-морских сил США, включая платформы эсминцев USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.

"Операция "Южное копье" Министерства обороны США непоколебима в своей миссии защиты нашей родины путем прекращения незаконной деятельности и восстановления безопасности в Западном полушарии", – говорится в сообщении.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: "there is no safe haven for criminals."



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx – U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Ранее ряд медиа писал, что американские силы начали операцию по захвату танкера в Карибском море. В январе прошлого года США ввели санкции против этого судна, которое тогда называлось Minerva M.

Танкер был задействован в транспортировке нефти из России и Венесуэлы и ходил под фальшивым флагом.