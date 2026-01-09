Армия США подтвердила захват танкера Olina – видео операции
Американские военные подтвердили захват нефтяного танкера Olina и показали видео операции. Соответствующее сообщение появилось в X-аккаунте Южного командования США.

В нем говорится, что во время утренней операции 9 января морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы "Южное копье" без инцидентов захватили моторный танкер Olina в Карибском море.

В командовании отметили, что подобные задержания обеспечиваются всей силой десантной группы Военно-морских сил США, включая платформы эсминцев USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.

"Операция "Южное копье" Министерства обороны США непоколебима в своей миссии защиты нашей родины путем прекращения незаконной деятельности и восстановления безопасности в Западном полушарии", – говорится в сообщении.

Ранее ряд медиа писал, что американские силы начали операцию по захвату танкера в Карибском море. В январе прошлого года США ввели санкции против этого судна, которое тогда называлось Minerva M.

Танкер был задействован в транспортировке нефти из России и Венесуэлы и ходил под фальшивым флагом.

  • 7 декабря 2025 года США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
  • 7 января 2026 года армия США захватила танкер Bella 1 под флагом России. Рядом были военные суда Кремля, в том числе подводная лодка.
