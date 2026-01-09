Армия США подтвердила захват танкера Olina – видео операции
Американские военные подтвердили захват нефтяного танкера Olina и показали видео операции. Соответствующее сообщение появилось в X-аккаунте Южного командования США.
В нем говорится, что во время утренней операции 9 января морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы "Южное копье" без инцидентов захватили моторный танкер Olina в Карибском море.
В командовании отметили, что подобные задержания обеспечиваются всей силой десантной группы Военно-морских сил США, включая платформы эсминцев USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.
"Операция "Южное копье" Министерства обороны США непоколебима в своей миссии защиты нашей родины путем прекращения незаконной деятельности и восстановления безопасности в Западном полушарии", – говорится в сообщении.
Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: "there is no safe haven for criminals."– U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026
In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx
Ранее ряд медиа писал, что американские силы начали операцию по захвату танкера в Карибском море. В январе прошлого года США ввели санкции против этого судна, которое тогда называлось Minerva M.
Танкер был задействован в транспортировке нефти из России и Венесуэлы и ходил под фальшивым флагом.
- 7 декабря 2025 года США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
- 7 января 2026 года армия США захватила танкер Bella 1 под флагом России. Рядом были военные суда Кремля, в том числе подводная лодка.
