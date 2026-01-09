Reuters: США начали операцию по захвату еще одного нефтяного танкера

Танкер ходил под фальшивым флагом Восточного Тимора и был вовлечен в транспортировку нефти из Венесуэлы

Судно США (Иллюстративное фото: Henry Chirinos/EPA)

Соединенные Штаты начали операцию по задержанию танкера Olina в Карибском бассейне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с этим вопросом.

По его словам, США проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском море недалеко от острова Тринидад.

Медиа пишет, что это уже пятая подобная операция по перехвату судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти.

Собеседник в судоходстве, знакомый с этим вопросом, рассказал, что танкер Olina, который, согласно публичной базе данных судоходства Equasis, плавал под фальшивым флагом Восточного Тимора, ранее отплыл из Венесуэлы и вернулся в регион.

"Система отслеживания расположения судна (AIS) в последний раз была активна 52 дня назад в исключительной экономической зоне Венесуэлы, северо-восточнее Кюрасао", – сообщила британская компания по управлению морскими рисками Vanguard.

В январе прошлого года США ввели санкции против танкера, который тогда назывался Minerva M, за то, что, по утверждению Вашингтона, он входил в так называемый "теневой флот" судов, плавающих практически без регулирования и страхования.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников США сообщила, что американская Береговая охрана уже поднялась на борт танкера. Судно также было вовлечено в перевозку российской нефти.

Этот шаг, вероятно, обострит напряженность между Вашингтоном и Москвой через несколько дней после того, как США захватили судно, претендовавшее на защиту России и сопровождавшееся кораблями Военно-морских сил РФ, отметили журналисты.