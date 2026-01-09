Армія США підтвердила захоплення танкера Olina – відео операції
Танкер (Ілюстративне фото: Henry Chirinos/EPA)

Американські військові підтвердили захоплення нафтового танкера Olina й показали відео операції. Відповідний допис з’явився в X-акаунті Південного командування США.

У ньому йдеться, що під час ранкової операції 9 січня морські піхотинці та моряки з Об’єднаної оперативної групи "Південний спис" без інцидентів захопили моторний танкер Olina в Карибському морі.

Читайте також
Двотижнева погоня Атлантикою. США захопили танкер Marinera – що чекає на тіньовий флот РФ

У командуванні зазначили, що подібні затримання забезпечуються усією силою десантної групи Військово-морських сил США, включно з платформами есмінців USS Iwo Jima, USS San Antonio та USS Fort Lauderdale.

"Операція "Південний спис" Міністерства оборони США непохитна у своїй місії захисту нашої батьківщини шляхом припинення незаконної діяльності та відновлення безпеки в Західній півкулі", – йдеться у повідомленні.

Раніше низка медіа писала, що американські сили почали операцію із захоплення танкера у Карибському морі. У січні минулого року США запровадили санкції проти цього судна, яке тоді мало назву Minerva M.

Танкер був залучений у транспортуванні нафти з Росії та Венесуели й ходив під фальшивим прапором.

  • 7 грудня 2025 року США ввели повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з її портів.
  • 7 січня 2026 року армія США захопила танкер Bella 1 під прапором Росії. Поруч були військові судна Кремля, зокрема підводний човен.
Читайте також
США проти російського "тіньового" танкера: прецедент Marinera
сшатанкерOlina