Армія США підтвердила захоплення танкера Olina – відео операції

Танкер (Ілюстративне фото: Henry Chirinos/EPA)

Американські військові підтвердили захоплення нафтового танкера Olina й показали відео операції. Відповідний допис з’явився в X-акаунті Південного командування США.

У ньому йдеться, що під час ранкової операції 9 січня морські піхотинці та моряки з Об’єднаної оперативної групи "Південний спис" без інцидентів захопили моторний танкер Olina в Карибському морі.

У командуванні зазначили, що подібні затримання забезпечуються усією силою десантної групи Військово-морських сил США, включно з платформами есмінців USS Iwo Jima, USS San Antonio та USS Fort Lauderdale.

"Операція "Південний спис" Міністерства оборони США непохитна у своїй місії захисту нашої батьківщини шляхом припинення незаконної діяльності та відновлення безпеки в Західній півкулі", – йдеться у повідомленні.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: "there is no safe haven for criminals."



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx – U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Раніше низка медіа писала, що американські сили почали операцію із захоплення танкера у Карибському морі. У січні минулого року США запровадили санкції проти цього судна, яке тоді мало назву Minerva M.

Танкер був залучений у транспортуванні нафти з Росії та Венесуели й ходив під фальшивим прапором.