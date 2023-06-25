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"Новый формат обсуждения войны": в Дании говорили о способах прекращения агрессии России

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 18:07
Участники Копенгагенской конференции (Фото - EPA)

В Копенгагене 24 июня прошли организованные Украиной неформальные международные консультации об "основных принципах мира" с участием представителей многих ведущих стран. Об их итогах сообщает The Guardian.

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Формат консультаций предусматривал участие советников правительств по национальной безопасности и людей, обладающих влиянием на принятие политических решений. Встречу вела государственный секретарь канцелярии премьер-министра Дании Барбара Бертелсен.

Издание отмечает, что совещание проходило на фоне так называемого "бунта Пригожина", который многие в мире расценили как свидетельство приближения "неизбежного краха режима Путина", и что из-за событий в России в Копенгаген не смог приехать советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, который участвовал в мероприятии по видеосвязи. 

Во встрече участвовали старшие советники из стран Большой семерки, включая Италию, Великобританию, Францию, Канаду, Германию, Японию. 

В консультациях также приняли участие представители государственных служб безопасности ЮАР, Индии, Бразилии, Турции и Саудовской Аравии. Поскольку эти страны, как отмечается, ранее "отказывались занять чью-либо сторону", их участие можно расценить как значительный шаг к поддержке суверенитета и международно признанных границ Украины.

Издание отмечает, что на обсуждения не были допущены представители СМИ, и это создало условия для того, чтобы "положить конец разногласиям между Глобальным Югом и Западом по поводу условий, позволяющих остановить вторжение Владимира Путина".

Подчеркивается, что во встрече в Копенгагене не участвовали представители Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи написал, что выразил на ней уверенность, что предложенная президентом Владимиром Зеленским формула мира в Украине должна стать основой справедливого и прочного мира, поскольку она основана на принципах Устава ООН и международного права.

Одним из пунктов обсуждения было предложение о созыве "мирного саммита" мировых лидеров, а также возможное место проведения такого мероприятия – в этом качестве предлагались Дания, Париж, штаб-квартира ООН и Украина.

"Новый формат обсуждения войны" был хорошо воспринят участниками встречи, которые согласились, что его нужно продолжать.

Как и предполагал неформальный характер встречи, общих заявлений по итогам совещания его участники не делали.

 

  • В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты.
  • 22 июня 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о полной поддержке мирного плана президента Владимира Зеленского и вступления Украины в НАТО.

Читайте также: Зеленский: Лидеры Африки увидели, кто борется за мир, а кто затягивает войну

Сергей Бережной
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Копенгагенандрей ермакформула мира
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