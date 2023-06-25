Данилов о "марше Пригожина": удар в спину Кремлю, начал процесс отстранения Путина

"Поход на Москву", который предпринял хозяин террористической группировки Вагнера Евгений Пригожин – это первая часть плана части российских элит, направленного на демонтаж путинской системы. Об этом заявил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По версии Данилова, "бунт" Пригожина – это "первый этап демонтажа путинской системы", а сам Пригожин "является только частью группы и частью плана".

Глава СНБО заявил, что в Кремле "сформировалась группа недовольных" из силовиков, чиновников и олигархов, которая считает Путина "смертельно опасным" для их интересов и их существования.

Данилов считает, что пригожинский "марш-бросок, который показал, что колонны вагнеровцев или других структур могут дойти хоть до Красной площади – это "демонстрация серьезности намерений, имеющихся возможностей и создание условий для начала процесса транзита власти – добровольного или принудительного".

Он также отметил, что "настоящая группа" будущих переговорщиков от имени РФ с Украиной уже есть, но "пока остается в тени", и намекнул, что "не исключено участие в этом процессе Лукашенко".

Пригожинский "бунт" – это удар "ножом в спину" путинскому режиму, который может быть "не мгновенно", однако неизбежно смертелен, пишет Данилов.

"У Путина осталась единственная возможность спасения – тотальная зачистка силового блока, физическая ликвидация ЧВК Вагнера, демонстративное наказание Пригожина (кувалда?), введение в стране военного положения и развертывание массовых репрессий. Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени Золотова-Бортникова, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков – большой вопрос", – пишет глава СНБО.

При этом, отмечает он, "все, что может пойти на России не по плану, пойдет не по плану", и "бунт Пригожина" способен запустить процессы с полностью непредсказуемыми последствиями.

24 июня Данилов в эфире телемарафона заявил, что Пригожин не принимает решения самостоятельно и у него есть сообщники в Кремле.

24 июня 2023 года главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

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