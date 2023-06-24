Пригожин заявил о движении Вагнера на Москву. ГУР: Город готовят к осаде, свозят технику

Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

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Разведчики заявляют, что в Москве введен режим контртеррористической операции на фоне движения Вагнера в сторону российской столицы.

Силовики РФ получили разрешение на прослушку любых разговоров и проверку переписок, проведение задержаний и обысков без ордеров, силовой доступ в частные и служебные помещения, использование гражданских автомобилей, отключение связей, а также "удаление физлиц" с объектов.

Отмечается, что Москва практически изолирована силами полиции и военных, на каждом перекрестке и выездах из города работают усиленные патрули. По Москве ездит большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри, остановлен межрегиональный транспорт.

Также приостановлены грузовые и почтовые перевозки, проводится массовый досмотр машин с акцентом на большие закрытые фургоны.

На трассе М4 "Дон" (Москва-Новороссийск) практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта, все полосы освобождены для переброски военной и грузовой техники, на съездах установлены вооруженные блокпосты.

В саму Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и в приграничных регионах.

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