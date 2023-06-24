Пригожин заявил о движении Вагнера на Москву. ГУР: Город готовят к осаде, свозят технику
24.06.2023, 14:36
Кремль (Фото: EPA)
Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.
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Разведчики заявляют, что в Москве введен режим контртеррористической операции на фоне движения Вагнера в сторону российской столицы.
Силовики РФ получили разрешение на прослушку любых разговоров и проверку переписок, проведение задержаний и обысков без ордеров, силовой доступ в частные и служебные помещения, использование гражданских автомобилей, отключение связей, а также "удаление физлиц" с объектов.
Отмечается, что Москва практически изолирована силами полиции и военных, на каждом перекрестке и выездах из города работают усиленные патрули. По Москве ездит большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри, остановлен межрегиональный транспорт.
Также приостановлены грузовые и почтовые перевозки, проводится массовый досмотр машин с акцентом на большие закрытые фургоны.
На трассе М4 "Дон" (Москва-Новороссийск) практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта, все полосы освобождены для переброски военной и грузовой техники, на съездах установлены вооруженные блокпосты.
В саму Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и в приграничных регионах.
Ранее Путин выступил с заявлением насчет "военного мятежа" Пригожина, назвав его "предательством и изменой России", и отдал приказ о "нейтрализации".
СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией. Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивления", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.
- Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.
- Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет вагнеровцев из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
- Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.
- Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".
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