Пригожин, Шойгу и Герасимов выясняют, кто будет виноватым, когда не станет Путина — ГУР
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов сейчас выясняют, кто останется виноватым в поражении в войне против Украины. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
"После неминуемого геополитического поражения России виноватых нужно назначать заранее и не оказаться среди них. Сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин выясняют, кто из них виноват", — сказал Юсов.
Разведчик также заявил, что в России отменили пропагандистскую акцию "бессмертный полк", так как в Кремле боялись, что население РФ будет выходить не с портретами участников Второй мировой войны, а с портретами погибших в войне против Украины оккупантов.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
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