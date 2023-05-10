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Пригожин, Шойгу и Герасимов выясняют, кто будет виноватым, когда не станет Путина — ГУР

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10.05.2023, 16:47
Пригожин, Шойгу и Герасимов выясняют, кто будет виноватым, когда не станет Путина — ГУР - Фото
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов сейчас выясняют, кто останется виноватым в поражении в войне против Украины. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, суть конфликта Пригожина с военным командованием РФ заключается в том, что все российские деятели думают о своем личном будущем. 
Он отметил, что "элиты" России думают о себе после конца диктатора Владимира Путина

"После неминуемого геополитического поражения России виноватых нужно назначать заранее и не оказаться среди них. Сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин выясняют, кто из них виноват", — сказал Юсов.

Разведчик также заявил, что в России отменили пропагандистскую акцию "бессмертный полк", так как в Кремле боялись, что население РФ будет выходить не с портретами участников Второй мировой войны, а с портретами погибших в войне против Украины оккупантов. 

СПРАВКА. В ночь на 5 мая 2023 года главарь группы Вагнера, которую вооружает и снабжает российское государство, устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ. Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая. 

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.

  • 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитро Гриниченко
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