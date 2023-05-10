Пригожин, Шойгу и Герасимов выясняют, кто будет виноватым, когда не станет Путина — ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов сейчас выясняют, кто останется виноватым в поражении в войне против Украины. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, суть конфликта Пригожина с военным командованием РФ заключается в том, что все российские деятели думают о своем личном будущем.

Он отметил, что "элиты" России думают о себе после конца диктатора Владимира Путина

"После неминуемого геополитического поражения России виноватых нужно назначать заранее и не оказаться среди них. Сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин выясняют, кто из них виноват", — сказал Юсов.

Разведчик также заявил, что в России отменили пропагандистскую акцию "бессмертный полк", так как в Кремле боялись, что население РФ будет выходить не с портретами участников Второй мировой войны, а с портретами погибших в войне против Украины оккупантов.

СПРАВКА. В ночь на 5 мая 2023 года главарь группы Вагнера, которую вооружает и снабжает российское государство, устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, . В ночь на 5 мая 2023 года главарь группы Вагнера, которую вооружает и снабжает российское государство, устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ . Позднее Пригожин заявил , что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.

Дмитро Гриниченко

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