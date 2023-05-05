Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений

На фоне заявлений главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина о предстоящем выводе его боевиков из Бахмута заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия, напротив, стягивает в город вагнеровцев с других направлений и заменяет ими штурмовые отряды десантников ВС РФ.

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По ее словам, враг "изо всех сил" пытается захватить Бахмут до 9 мая.

"Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", – рассказала Маляр.

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что украинские военные не дают оккупантам прорвать оборону, а также уничтожили артиллерийским огнем определенные места хранения боеприпасов Группы Вагнера.

Ранее Пригожин записал видео, в котором шантажирует МО РФ якобы отводом вагнеровцев из Бахмута из-за, по его словам, "снарядного голода".

2 мая 2023 года командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

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Олег Васьків

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