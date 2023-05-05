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Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 14:19
Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook чиновницы)

На фоне заявлений главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина о предстоящем выводе его боевиков из Бахмута заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия, напротив, стягивает в город вагнеровцев с других направлений и заменяет ими штурмовые отряды десантников ВС РФ.

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По ее словам, враг "изо всех сил" пытается захватить Бахмут до 9 мая.

"Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", – рассказала Маляр.

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что украинские военные не дают оккупантам прорвать оборону, а также уничтожили артиллерийским огнем определенные места хранения боеприпасов Группы Вагнера.

Ранее Пригожин записал видео, в котором шантажирует МО РФ якобы отводом вагнеровцев из Бахмута из-за, по его словам, "снарядного голода".

  • 2 мая 2023 года командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Олег Васьків
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