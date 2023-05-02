ВСУ: Россия скоро установит рекорд Гиннесса по количеству сроков оккупации Бахмута

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия "скоро установит рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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"Знает лично большинство командиров, общается со всеми. Когда ты имеешь постоянную связь и помогаешь, то это маркер настолько продолжительной обороны и правильных решений", — сказал Череватый. По его словам, командующий данного направления генерал Александр Сырский постоянно работает на передовой и чувствует пульс обороны Бахмута."Знает лично большинство командиров, общается со всеми. Когда ты имеешь постоянную связь и помогаешь, то это маркер настолько продолжительной обороны и правильных решений", — сказал Череватый.

Он отметил, что в традиции Кремля – непрерывно требовать военных достижений к каким-либо датам, однако Силы обороны постоянно срывают планы врага.

"Они скоро установят рекорд Гиннесса по количеству сроков взятия Бахмута. Мы держим мобильную оборону, идут позиционные бои, если есть целесообразность, то проводим контратаки", — подчеркнул спикер ВСУ.

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Череватый заявил, что за сутки в районе Бахмута россияне потеряли 106 человек убитыми и 127 ранеными, большинство из которых — террористы группы Вагнера.

Ранее Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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