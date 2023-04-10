Резников не согласен, что Украина подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте

Министр обороны Алексей Резников ответил на критику по поводу обороны Бахмута. Чем больше потерь ВСУ нанесут врагу сейчас, тем легче им будет наступать, сказал министр в интервью изданию Delfi.

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Delfi приводит в пример критику, в частности в западных СМИ, относительно того, что из-за потерь в Бахмуте Украина якобы рискует утратить собственный контрнаступательный потенциал. По мнению Резникова, это не соответствует действительности, а оборона поможет перейти в наступление "с меньшими потерями".

"Потери на войне неизбежны. Но когда вы в обороне, вы всегда получаете меньше урона, чем нападающие. Так что чем больше потерь мы нанесем российской армии, обороняя сейчас Бахмут, Авдеевку, Угледар, Марьинку, тем больше мы ослабим ее общие возможности и сможем сами перейти в наступление с меньшими потерями", – сказал Резников.

Он отметил, что Бахмут является "настоящей крепостью", позволяющей ВСУ меньшими силами удерживать там гораздо большие силы противника, при этом уничтожая его наступательные ресурсы и потенциал.

"Если бы не было тех потерь, они могли бы использовать весь свой потенциал против нас на другой линии обороны или в другом месте фронта. В каком-то менее укрепленном и защищенном месте. А теперь мы каждый день наносим им огромный ущерб, сдерживаем их, по сути, в тисках", – сказал министр.

В конце марта министр обороны сообщил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае 2023 года.

Резников поделился мнением о том, что война России против Украины скоро закончится.

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Артем Джеріпа

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