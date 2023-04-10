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Резников не согласен, что Украина подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 19:28
Резников не согласен, что Украина подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте - Фото
Алексей Резников (скриншот из видео BBC Украина)

Министр обороны Алексей Резников ответил на критику по поводу обороны Бахмута. Чем больше потерь ВСУ нанесут врагу сейчас, тем легче им будет наступать, сказал министр в интервью изданию Delfi.

Delfi приводит в пример критику, в частности в западных СМИ, относительно того, что из-за потерь в Бахмуте Украина якобы рискует утратить собственный контрнаступательный потенциал. По мнению Резникова, это не соответствует действительности, а оборона поможет перейти в наступление "с меньшими потерями".

"Потери на войне неизбежны. Но когда вы в обороне, вы всегда получаете меньше урона, чем нападающие. Так что чем больше потерь мы нанесем российской армии, обороняя сейчас Бахмут, Авдеевку, Угледар, Марьинку, тем больше мы ослабим ее общие возможности и сможем сами перейти в наступление с меньшими потерями", – сказал Резников.

Он отметил, что Бахмут является "настоящей крепостью", позволяющей ВСУ меньшими силами удерживать там гораздо большие силы противника, при этом уничтожая его наступательные ресурсы и потенциал.

"Если бы не было тех потерь, они могли бы использовать весь свой потенциал против нас на другой линии обороны или в другом месте фронта. В каком-то менее укрепленном и защищенном месте. А теперь мы каждый день наносим им огромный ущерб, сдерживаем их, по сути, в тисках", – сказал министр.

  • В конце марта министр обороны сообщил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае 2023 года.
  • Резников поделился мнением о том, что война России против Украины скоро закончится.

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Артем Джеріпа
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Алексей Резников война бахмут контрнаступление
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