Резников анонсировал контрнаступление ВСУ на апрель-май на нескольких направлениях

Контрнаступление украинских войск должно начаться в апреле-мае 2023 года. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью эстонскому изданию ERR.

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У Резникова спросили, когда на поле боя можно будет увидеть танки Leopard, полученные Украиной от Запада.

"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Она уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент будет наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы сможем увидеть их в апреле-мае", – сказал министр.

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Он также выразил уверенность, что в этом году будут "очень позитивные" изменения для Украины.

"Уверен, что мы продолжим освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Херсоне, на острове Змеиный. Все продолжается", – сказал Резников.

Ранее в Минобороны призывали прекратить публичные обсуждения военных планов ВСУ, потому что это может помешать будущему контрнаступлению.

23 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Украины передали ей "достаточно" военной техники, включая танки, боевые машины и реактивную артиллерию, "чтобы дать украинцам возможность отвоевать территорию и освободить все больше и больше земель".

25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать наступление, потому что ожидает поставок боеприпасов и оружия от западных союзников.

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Оксана Житнюк

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