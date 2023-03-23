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The Guardian: Столтенберг считает, что ВСУ передали достаточно оружия для контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 10:42
The Guardian: Столтенберг считает, что ВСУ передали достаточно оружия для контрнаступления - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники Украины передали ей "достаточно" военной техники, включая танки, боевые машины и реактивную артиллерию, "чтобы позволить украинцам отвоевать территорию и освободить все больше и больше земель", оккупированных Россией с 24 февраля 2022 года. Об этом, ссылаясь на координатора Альянса, пишет The Guardian.

Издание не привело прямой цитаты генсека НАТО, что передано "достаточно" военной техники: это написано якобы с его слов.

Цель военных поставок с Запада, сказал Столтенберг, заключается в том, чтобы "дать украинцам возможность начать наступление и вернуть себе территорию".

Столтенберг в последних интервью больше не призывает Москву вывести войска из Украины. Он отмечает, что российский диктатор Владимир Путин "не планирует мира, он планирует новую войну", и Россия наращивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".

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Исходя из этого, отметил генсек НАТО, союзники должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени: "Необходимость сохранится, потому что это война на истощение; речь идет о промышленных мощностях для поддержки".

Ранее он не исключил, что государства-члены Альянса передадут Украине F-16 или другие западные самолеты.

В марте 2023-го Польша и Словакия согласились предоставить 17 МиГ-29 советского образца, но их общее количество невелико, и потому, сказал генсек НАТО, "мы должны продолжать удовлетворять потребность в дополнительных возможностях".

  • Газета Bild в марте 2023-го писала, что руководство НАТО якобы считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым.
  • После почти девяти лет работы на этом посту Столтенберг, бывший премьер Норвегии, заявил, что точно уйдет в отставку в октябре.

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Євген Пилипенко
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