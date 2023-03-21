США работают над ускорением поставки танков Abrams Украине, видят возможность – Белый дом

Соединенные Штаты Америки видят возможность ускорить поставки танков Abrams Украине и уже работают над этим. Об этом сказал в эфире CNN официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, США работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину несколько быстрее, чем ожидалось ранее.

"Мы работаем над этим, – сказал Кирби. – Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его".

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование.

США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.

В конце февраля в Пентагоне говорили, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.