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США работают над ускорением поставки танков Abrams Украине, видят возможность – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 14:35
США работают над ускорением поставки танков Abrams Украине, видят возможность – Белый дом - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки видят возможность ускорить поставки танков Abrams Украине и уже работают над этим. Об этом сказал в эфире CNN официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

Как отмечается, США работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину несколько быстрее, чем ожидалось ранее.

"Мы работаем над этим, – сказал Кирби. – Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его".

  • Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
  • Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование. 
  • США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.
  • В конце февраля в Пентагоне говорили, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года.
Наталія Медведєва
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