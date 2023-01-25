США вместе с танками Abrams поставят Украине технику для их обслуживания и топливо
США вместе с танками Abrams поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания танков. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, сообщает пресс-служба Белого дома.
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Он также сообщил, что Соединенные Штаты начнут работу по созданию комплексной программы обучения для Украины. "Минобороны в настоящее время прорабатывает механизмы доставки топлива и оборудования, которые потребуются Украине для эксплуатации и обслуживания "Абрамсов", – сказал чиновник.
Что касается времени доставки танков он сказал, что речь идет "о месяцах, а не о неделях", так как машины будут закуплены, а не взяты из запасов США.
"И я также должен упомянуть — это своего рода другой уровень детализации закупок. В дополнение к Abrams мы также приобретаем восемь ремонтно-эвакуационных машин M88 в рамках этого пакета. Это машины, которые поставляются с "Абрамсами", чтобы иметь возможность обеспечивать операции по восстановлению, чтобы убедиться, что украинцы смогут поддерживать эти "Абрамсы" в рабочем состоянии", – сказал представитель Белого дома.
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