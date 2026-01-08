Politico: Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию

В Европе и НАТО рассматривают четыре вероятных сценария действий США по Гренландии, в одном из которых Украина – "козырь" США

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Администрация президента США Дональда Трампа может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на расширение своего присутствия в Гренландии. Это один из четырех возможных сценариев США по Гренландии, который назвали собеседники Politico.

Медиа пообщалось с девятью представителями Евросоюза, инсайдерами НАТО, экспертами по обороне и дипломатами. По их словам, Дания и ее союзники по ЕС воспротивятся любой попытке отделить Гренландию, но у США якобы есть козырь – и это Украина.

Исходя из этого, европейские дипломаты считают, что США могут предложить пакет мер "безопасность в обмен на безопасность". В его рамках ЕС получит от Вашингтона более твердые гарантии в отношении Украины, а в обмен Штаты хотят расширения своей роли в Гренландии.

Это вариант может казаться "горькой пилюлей", однако его будет легче принять, чем любой другой, если "разозлить Трампа", говорят собеседники. По их словам, он может ввести санкции против Европы, выйти из мирных переговоров по окончанию войны России против Украины или и вовсе поддержать диктатора Владимира Путина.

Еще один вероятный сценарий – это влияние на движение за независимость Гренландии, чтобы подогреть общество изнутри. США могут прибегнуть к тактике, похожей на ту, что использовала Россия для давления на политические результаты в Молдове, Румынии и Украине.

Это может поспособствовать подписанию соглашения между Гренландией и США, считают собеседники. Особенно на фоне того, что согласно опросу 2025 года, якобы 56% жителей острова готовы голосовать за независимость от Дании.

Третий сценарий – предложить Гренландии "сладкое соглашение" по типу COFA (Compact of Free Association), согласно которому США предоставляют острову безопасность и ряд других услуг, а взамен получают военный доступ.

Подобные соглашения США уже заключили с Микронезией, Маршалловыми островами и Палау.

"Главная отличительная черта Трампа как переговорщика – это человек, который навязывает свою волю тем, с кем ведет переговоры, и человек с очень долгой историей предательства тех, с кем он заключал сделки... Я не вижу никакой пользы для гренландского народа, кроме очень кратковременного повышения их самооценки", – сказал доцент кафедры военных операций Королевского датского колледжа обороны Томас Кросби.

Четвертый сценарий – это вероятное военное вторжение США в Гренландию. По словам собеседников, армия Вашингтона якобы сможет быстро занять остров благодаря уже имеющимся там своим военным базам с людьми и техникой.

Сейчас там размещены около 500 солдат США на базе Питуфик и около 10 человек американского консульства в Нууке. Также Вашингтон сезонно (летом) разворачивает около 100 солдат Нацгвардии для поддержки исследовательских миссий в Арктике.

Однако любое вторжение не будет иметь "правовых оснований" в соответствии с американским и международным правом, говорят собеседники. Также подобные действия бы сильно подорвали доверие союзников и НАТО к США.