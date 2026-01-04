Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах США. Дания напомнила, что страна в НАТО
Советник Трампа и его жена (Фото: x.com/KatieMiller)

Жена советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала карту Гренландии, раскрашенную в цвет флага США. В Дании напомнили США, что Гренландия – член НАТО. 

Кэти Миллер опубликовала карту с лаконичной подписью "скоро". Американское медиа The Daily Beast предположило, что пост связан с вторжением американских войск в Венесуэлу 3 января и задержанием президента старны Николаса Мадуро и его жены. 

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен в ответ опубликовал "дружеское напоминание" о том, что США и Дания – близкие союзники, которые должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность этих государств взаимосвязана.

Посол отметил, что Дания значительно активизировала усилия по обеспечению безопасности в Арктике. В 2025 году на єти цели были выделены $13,7 млрд. 

"Гренландия уже является членом НАТО. Королевство Дания и США работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике... И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания", – заявил Серенсен.

  • 21 декабря Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником в Гренландии, что вызвало новую волну критики со стороны Дании.
  • В то же время Лэндри заверил, что Штаты не планируют "завоевание" территории Дании.
  • 26 декабря датский депутат заявил, что если Трампу позволят забрать Гренландию, это легитимизирует агрессию Путина.
гренландиядональд трампстивен миллер