Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах США. Дания напомнила, что страна в НАТО

В Дании напомнили о союзнических обязательствах США и обеспечении безопасности в Арктике

Советник Трампа и его жена (Фото: x.com/KatieMiller)

Жена советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала карту Гренландии, раскрашенную в цвет флага США. В Дании напомнили США, что Гренландия – член НАТО.

Кэти Миллер опубликовала карту с лаконичной подписью "скоро". Американское медиа The Daily Beast предположило, что пост связан с вторжением американских войск в Венесуэлу 3 января и задержанием президента старны Николаса Мадуро и его жены.

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен в ответ опубликовал "дружеское напоминание" о том, что США и Дания – близкие союзники, которые должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность этих государств взаимосвязана.

Посол отметил, что Дания значительно активизировала усилия по обеспечению безопасности в Арктике. В 2025 году на єти цели были выделены $13,7 млрд.

"Гренландия уже является членом НАТО. Королевство Дания и США работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике... И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания", – заявил Серенсен.