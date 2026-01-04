Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах США. Дания напомнила, что страна в НАТО
Жена советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала карту Гренландии, раскрашенную в цвет флага США. В Дании напомнили США, что Гренландия – член НАТО.
Кэти Миллер опубликовала карту с лаконичной подписью "скоро". Американское медиа The Daily Beast предположило, что пост связан с вторжением американских войск в Венесуэлу 3 января и задержанием президента старны Николаса Мадуро и его жены.
SOON pic.twitter.com/XU6VmZxph3— Katie Miller (@KatieMiller) January 3, 2026
Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен в ответ опубликовал "дружеское напоминание" о том, что США и Дания – близкие союзники, которые должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность этих государств взаимосвязана.
Посол отметил, что Дания значительно активизировала усилия по обеспечению безопасности в Арктике. В 2025 году на єти цели были выделены $13,7 млрд.
"Гренландия уже является членом НАТО. Королевство Дания и США работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике... И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания", – заявил Серенсен.
- 21 декабря Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником в Гренландии, что вызвало новую волну критики со стороны Дании.
- В то же время Лэндри заверил, что Штаты не планируют "завоевание" территории Дании.
- 26 декабря датский депутат заявил, что если Трампу позволят забрать Гренландию, это легитимизирует агрессию Путина.
