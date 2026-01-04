Дружина радника Трампа показала мапу Гренландії в кольорах США. Данія нагадала – країна в НАТО
Дружина радника президента США Дональда Трампа із внутрішньої безпеки Стівена Міллера Кеті опублікувала мапу Гренландії, розфарбовану в кольори прапора США. У Данії нагадали США, що Гренландія є членом НАТО.
Кеті Міллер опублікувала мапу з лаконічним підписом "скоро". Американське видання The Daily Beast. припустило, що допис пов'язаний із вторгненням американських військ до Венесуели 3 січня та затриманням президента країни Ніколаса Мадуро і його дружини.
СКОРО pic.twitter.com/XU6VmZxph3— Кеті Міллер (@KatieMiller) 3 січня 2026 року
Посол Данії в США Єспер Меллер Серенсен у відповідь опублікував "дружнє нагадування" про те, що США та Данія є близькими союзниками, які повинні продовжувати працювати разом у цій ролі. Безпека цих держав взаємопов’язана.
Посол зазначив, що Данія значно активізувала зусилля із забезпечення безпеки в Арктиці. У 2025 році на ці цілі було виділено $13,7 млрд.
"Гренландія вже є членом НАТО. Королівство Данія та США працюють разом для забезпечення безпеки в Арктиці... І так, ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія", – заявив Серенсен.
- 21 грудня Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі своїм спеціальним посланцем у Гренландії, що викликало нову хвилю критики з боку Данії.
- Водночас Лендрі запевнив, що Сполучені Штати не планують "завоювання" території Данії.
- 26 грудня данський депутат заявив, що якщо Трампу дозволять забрати Гренландію, це легітимізує агресію Путіна.
