Дружина радника Трампа показала мапу Гренландії в кольорах США. Данія нагадала – країна в НАТО

У Данії нагадали про союзницькі зобов'язання США та забезпечення безпеки в Арктиці

Радник Трампа та його дружина (Фото: x.com/KatieMiller)

Дружина радника президента США Дональда Трампа із внутрішньої безпеки Стівена Міллера Кеті опублікувала мапу Гренландії, розфарбовану в кольори прапора США. У Данії нагадали США, що Гренландія є членом НАТО.

Кеті Міллер опублікувала мапу з лаконічним підписом "скоро". Американське видання The Daily Beast. припустило, що допис пов'язаний із вторгненням американських військ до Венесуели 3 січня та затриманням президента країни Ніколаса Мадуро і його дружини.

Посол Данії в США Єспер Меллер Серенсен у відповідь опублікував "дружнє нагадування" про те, що США та Данія є близькими союзниками, які повинні продовжувати працювати разом у цій ролі. Безпека цих держав взаємопов’язана.

Посол зазначив, що Данія значно активізувала зусилля із забезпечення безпеки в Арктиці. У 2025 році на ці цілі було виділено $13,7 млрд.

"Гренландія вже є членом НАТО. Королівство Данія та США працюють разом для забезпечення безпеки в Арктиці... І так, ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія", – заявив Серенсен.