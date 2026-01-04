У Росії вибухнув КамАЗ з військовими РФ, які причетні до ракетних ударів по Україні – відео

Українська розвідка вдарила по КамАЗу з окупантами

Вибух КамАЗа з окупантами (Скриншот з відео)

У місті Корєновськ Краснодарського краю РФ вибухнув КамАЗ, унаслідок чого російські окупанти зазнали втрат. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Вибух пролунав 26 грудня на в’їзді до місця дислокації 47 ракетної бригади 8 армії південного воєнного округу російських Збройних сил. У результаті вибуху загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу.

У ГУР додали, що солдати та офіцери 47 ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.

"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – йдеться в повідомленні.