У Росії вибухнув КамАЗ з військовими РФ, які причетні до ракетних ударів по Україні – відео

У місті Корєновськ Краснодарського краю РФ вибухнув КамАЗ, унаслідок чого російські окупанти зазнали втрат. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Вибух пролунав 26 грудня на в’їзді до місця дислокації 47 ракетної бригади 8 армії південного воєнного округу російських Збройних сил. У результаті вибуху загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу.
У ГУР додали, що солдати та офіцери 47 ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.
"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – йдеться в повідомленні.
- 2 січня в ГУР оприлюднили відео інсценування загибелі командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.
- До цього РДК повідомив про загибель Капустіна на Запорізькому напрямку внаслідок влучання FPV-дрона. Інших деталей підрозділ не навів.
- 1 січня 2026 року ГУР заявило, що Капустін живий. Українська розвідка зірвала плани спецслужб Росії вбити його та виманила в окупантів $500 000.
