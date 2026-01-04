У Росії вибухнув КамАЗ з військовими РФ, які причетні до ракетних ударів по Україні – відео
Вибух КамАЗа з окупантами (Скриншот з відео)

У місті Корєновськ Краснодарського краю РФ вибухнув КамАЗ, унаслідок чого російські окупанти зазнали втрат. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Вибух пролунав 26 грудня на в’їзді до місця дислокації 47 ракетної бригади 8 армії південного воєнного округу російських Збройних сил. У результаті вибуху загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу.

Читайте також
Чим воюємо: зброя, яка посилила захист України у 2025 році

У ГУР додали, що солдати та офіцери 47 ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.

"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – йдеться в повідомленні.

  • 2 січня в ГУР оприлюднили відео інсценування загибелі командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.
  • До цього РДК повідомив про загибель Капустіна на Запорізькому напрямку внаслідок влучання FPV-дрона. Інших деталей підрозділ не навів.
  • 1 січня 2026 року ГУР заявило, що Капустін живий. Українська розвідка зірвала плани спецслужб Росії вбити його та виманила в окупантів $500 000.
вибухГоловне управління розвідкиКраснодарский край