На Запорізькому напрямку загинув командир Російського добровольчого корпусу Капустін

Денис Капустін (Фото: Wikipedia)

У суботу, 27 грудня, на фронті загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін (WhiteRex), що у складі Сил оборони воює на боці України. Про це йдеться в заяві РДК.

За даними добровольців, Капустін загинув сьогодні на Запорізькому напрямку при виконанні бойового завдання.

За попередньою інформацією, військовий загинув унаслідок влучання FPV-дрона.

"Усі подробиці будуть оголошені пізніше – доки встановлюються деталі події", – зазначили в РДК.

ДОВІДКА РДК воює на боці України та складається переважно з громадян Росії, які виступають проти режиму російського диктатора Володимира Путіна. Підрозділ заявляє своєю метою боротьбу з російською владою та перенесення війни на територію РФ, позиціюючи себе як антипутінський рух. Капустін був одним із засновників і публічних представників РДК.

РДК бере участь в бойових діях на різних відтинках фронту. Зокрема, у серпні ГУР та добровольці зупинили спробу прориву росіян у Донецькій області та не дали ворогу зайти в Дніпропетровську область.