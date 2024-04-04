Генерал СБУ Ягун про російських добровольців: Досить позитивні наслідки від їхнього рейду для нас

Командири російських добровольчих формувань

Рейд російських добровольчих формувань на території РФ мав як інформаційні, так і практичні "досить позитивні" наслідки для України: вплив на частину населення країни-агресора, сіра зона на території загарбників та відтягування військ окупантів з фронту. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю LIGA.net.

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"Завжди, коли іде така війна, формування підрозділів з представників ворогуючої сторони – це завжди корисно, завжди. І це демонстрація того, що політика тої [ворогуючої] сторони не зовсім така, яка має бути. Те, що частина населення не сприймає, якщо брати Росію, то політику Путіна, що є альтернативний шлях – не тільки з білими стрічками та шариками можна ходити, можна і зброю в руки взяти й т.д.", – пояснив він.

За словами Ягуна, головне – те, що російські повстанці провели "досить масштабну" операцію, яка є "досить корисною" для України, і не тільки в інформаційному плані.

Добровольці продемонстрували, що є, як заявив російський диктатор, "власовці", які воюють на стороні України, – і вони показали альтернативний шлях для певної частини населення Росії, акцентував генерал-майор.

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Також, зазначив він, фактично була створена сіра зона на території РФ, а не на території України.

Окрім цього, Росія була змушена реально відтягнути частину військ з фронту для прикриття свого кордону – і це так само вплинуло на наступальні можливості окупантів на певному напрямку, пояснив Ягун.

На думку генерал-майора, все, що зробили й роблять російські повстанці, є "досить позитивним".

"І так, інформаційна складова вона не відкидається. Не всім це, до речі, подобається серед наших союзників, тому що вони там деколи дуже виступають: "От бойові дії на території Росії". Але ми кажемо: "Слухайте, це громадяни Росії, вони мають російський паспорт, вони бачать іншу Росію, і вони намагаються зі зброєю в руках довести, що є альтернативний шлях розвитку Росії. Ну, ми ж не можемо їх стримувати. А зброю вони в воєнторзі купили", – підсумував він.

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12 березня у РФ розпочалася нова операція опозиційних чинному режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон. Начальник ГУР Буданов стверджував, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнив від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.

25 березня російські повстанці заявили, що з 12 березня знищили 452 "найманців Кремля" та поранили ще 784 – і це лише в межах Бєлгорода.

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