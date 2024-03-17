Бєлгородська область. Повстанці звільнили ще одне селище від армії Росії — фото та карта
Повстанці у Козинці (Фото: скриншот з відео)

Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон звільнили від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ. Про це повідомили у Сибірському батальйоні.

За словами повстанців, обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території Росії триває.

На світлині можна побачити бійців РДК та Сиббату з прапорами підрозділів.

Бєлгородська область. Повстанці звільнили ще одне селище від армії Росії — фото та карта
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Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що метою операції було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" у РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путіна легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".

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