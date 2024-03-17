Бєлгородська область. Повстанці звільнили ще одне селище від армії Росії — фото та карта

Російські добровольці заявили, що спеціальна операція на території РФ триває

Повстанці у Козинці (Фото: скриншот з відео)

Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон звільнили від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ. Про це повідомили у Сибірському батальйоні.

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За словами повстанців, обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території Росії триває.

На світлині можна побачити бійців РДК та Сиббату з прапорами підрозділів.

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Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що метою операції було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" у РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путіна легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".

З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".

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