Бєлгородська область. Повстанці звільнили ще одне селище від армії Росії — фото та карта
Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон звільнили від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ. Про це повідомили у Сибірському батальйоні.
За словами повстанців, обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території Росії триває.
На світлині можна побачити бійців РДК та Сиббату з прапорами підрозділів.
Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що метою операції було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" у РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путіна легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".
- З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
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