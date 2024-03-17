Белгородская область. Повстанцы освободили еще один поселок от армии России — фото и карта
Повстанцы в Козинке (Фото: скриншот с видео)

Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ. Об этом сообщили в Сибирском батальоне.

По словам повстанцев, ограниченная специальна операция добровольческих сил на территории России продолжается. 

На снимке можно увидеть бойцов РДК и Сиббата с флагами подразделений. 

Белгородская область. Повстанцы освободили еще один поселок от армии России — фото и карта

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что целью операции было оттягивание резервов армии России с фронта в Украине, дискредитация "выборов" в РФ, чтобы призвать мировую общественность не признавать диктатора Владимира Путин легитимным, а также "пробуждение сознания россиян". 

Читайте также: Бои в России. Сибирский батальон вошел в поселок Горьковский у границы с Украиной – фото

войнаБелгородская областькозинкаРусский добровольческий корпуссибирский батальон