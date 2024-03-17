Белгородская область. Повстанцы освободили еще один поселок от армии России — фото и карта

Российские добровольцы заявили, что специальная операция на территории РФ продолжается

Повстанцы в Козинке (Фото: скриншот с видео)

Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ. Об этом сообщили в Сибирском батальоне.

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По словам повстанцев, ограниченная специальна операция добровольческих сил на территории России продолжается.

На снимке можно увидеть бойцов РДК и Сиббата с флагами подразделений.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что целью операции было оттягивание резервов армии России с фронта в Украине, дискредитация "выборов" в РФ, чтобы призвать мировую общественность не признавать диктатора Владимира Путин легитимным, а также "пробуждение сознания россиян".

С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".

16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".

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