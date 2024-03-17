Буданов назвал цели операции российских повстанцев в Белгородской и Курской областях

Буданов заявил, что добровольцы берут под контроль приграничные населенные пункты и наносят удары исключительно по военным объектам

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что рейды Русского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России и Сибирского батальона в Курской и Белгородской областях — это "законное право граждан требовать справедливости". Об этом он сообщил на Форуме поддержки российских добровольцев.

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По его словам, военная операция в российском приграничье — это только начало борьбы повстанцев за свою страну.

Он отметил, что целью было оттягивание резервов армии России с фронта в Украине, дискредитация "выборов" в РФ, чтобы призвать мировую общественность не признавать диктатора Владимира Путин легитимным, а также "пробуждение сознания россиян".

Буданов заявил, что в ходе операции берутся под контроль ряд приграничных населенных пунктов, а также наносятся удары исключительно по военной инфраструктуре.

"Граждане РФ приняли решение освободить свою страну от старого человека и его приспешников, который узурпировал власть, незаконно изменил конституцию и со своими приспешниками живет в альтернативной реальности. Война против путинского режима – это законное право граждан требовать справедливости и условий лучшей жизни для всей РФ, а не только для кооператива "Озеро", — подчеркнул разведчик.

С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".

16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".

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