Буданов назвал цели операции российских повстанцев в Белгородской и Курской областях
Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что рейды Русского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России и Сибирского батальона в Курской и Белгородской областях — это "законное право граждан требовать справедливости". Об этом он сообщил на Форуме поддержки российских добровольцев.

По его словам, военная операция в российском приграничье — это только начало борьбы повстанцев за свою страну.

Он отметил, что целью было оттягивание резервов армии России с фронта в Украине, дискредитация "выборов" в РФ, чтобы призвать мировую общественность не признавать диктатора Владимира Путин легитимным, а также "пробуждение сознания россиян". 

Буданов заявил, что в ходе операции берутся под контроль ряд приграничных населенных пунктов, а также наносятся удары исключительно по военной инфраструктуре.

"Граждане РФ приняли решение освободить свою страну от старого человека и его приспешников, который узурпировал власть, незаконно изменил конституцию и со своими приспешниками живет в альтернативной реальности. Война против путинского режима – это законное право граждан требовать справедливости и условий лучшей жизни для всей РФ, а не только для кооператива "Озеро", — подчеркнул разведчик.

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