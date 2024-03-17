Буданов назвав цілі операції російських повстанців у Бєлгородській та Курській областях

Буданов заявив, що добровольці беруть під контроль прикордонні населені пункти та завдають ударів виключно по військових об'єктах

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що рейди Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону у Курській та Бєлгородській областях – це "законне право громадян вимагати справедливості". Про це він повідомив на Форумі підтримки російських добровольців.

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За його словами, військова операція у російському прикордонні — це лише початок боротьби повстанців за свою країну.

Він зазначив, що метою було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" до РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путін легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".

Буданов заявив, що в ході операції беруться під контроль низка прикордонних населених пунктів, а також завдаються удари виключно по військовій інфраструктурі.

"Громадяни РФ ухвалили рішення звільнити свою країну від старої людини та її поплічників, яка узурпувала владу, незаконно змінила конституцію і зі своїми поплічниками живе в альтернативній реальності. Війна проти путінського режиму – це законне право громадян вимагати справедливості та умов кращого життя для всієї РФ, а не тільки для кооперативу "Озеро", – наголосив розвідник.

З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".

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