Буданов назвав цілі операції російських повстанців у Бєлгородській та Курській областях
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що рейди Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону у Курській та Бєлгородській областях – це "законне право громадян вимагати справедливості". Про це він повідомив на Форумі підтримки російських добровольців.
За його словами, військова операція у російському прикордонні — це лише початок боротьби повстанців за свою країну.
Він зазначив, що метою було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" до РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путін легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".
Буданов заявив, що в ході операції беруться під контроль низка прикордонних населених пунктів, а також завдаються удари виключно по військовій інфраструктурі.
"Громадяни РФ ухвалили рішення звільнити свою країну від старої людини та її поплічників, яка узурпувала владу, незаконно змінила конституцію і зі своїми поплічниками живе в альтернативній реальності. Війна проти путінського режиму – це законне право громадян вимагати справедливості та умов кращого життя для всієї РФ, а не тільки для кооперативу "Озеро", – наголосив розвідник.
- З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
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