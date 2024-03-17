Бої в Росії. Сибірський батальйон зайшов у селище Горьковський біля кордону з Україною – фото
Фото: Сибірський батальйон

Сибірський батальйон, який сформований із росіян та воює на боці України, зайшов у селище Горьковський на півдні Білгородської області Росії. Про це повідомляється у Telegram-каналі підрозділу.

"Разом проти Імперії зла! Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", – йдеться в ньому.

Бійці Сибірського батальйону також опублікували фото, на якому тримають табличку з місцевої адміністрації.

В Telegram-каналі легіону "Свобода Росії" стверджується, що селище перебуває під контролем російських визвольних сил.

Бої в Росії. Сибірський батальйон зайшов у селище Горьковський біля кордону з Україною – фото
Фото: ЛСР
Бої в Росії. Сибірський батальйон зайшов у селище Горьковський біля кордону з Україною – фото
Фото: ЛСР
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