Буданов про повстанців РФ: Не збираються закінчувати. Спробуємо допомогти в міру можливостей

Очільник ГУР зазначив, що Україна "у міру можливостей" допоможе російським добровольцям, але наголосив, що ця операція – внутрішня справа росіян

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російські добровольці, які наразі ведуть бойові дії на території РФ у прикордонних областях, навряд чи зупиняться найближчим часом, і в них є сили на продовження цієї операції. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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Журналіст запитав, чи відомо українській розвідці про плани повстанців РФ, які можна озвучувати.

"Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо в останній час, сил у них достатньо для того, щоб, скажімо так, як мінімум досягти обмежених… [нерозбірливо]", – сказав Буданов.

Він наголосив, що російські добровольці допомагають Україні з першого дня повномасштабного вторгнення і воюють "досить непогано".

"Ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей", – сказав Буданов.

Очільник ГУР переконаний, що Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон вже починають мати певну суб’єктність, і їх вже не можна назвати угруповуванням – це вже "сила".Він прогнозує, що до них доєднуватимуться і різні інші російські опозиційні рухи та об'єднання – як ті, які знаходяться в РФ, так і ті, які поки що за кордоном, але хочуть повернутись.

Водночас Буданов наголосив, що ця операція – це вирішення росіянами їхніх внутрішніх справ.

"Так, нам можуть більше подобатись одні, менше – інші. Але все ж таки і одні росіяни, і інші – росіяни", – сказав він.

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Сьогодні у російському Бєлгороді гримлять вибухи - повстанці РФ попереджали, що завдаватимуть масованих ударів.

12 березня Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території РФ. У ЛСР заявили, що взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області. Згодом там повідомили, що тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

14 березня в ГУР повідомили, що російські силовики блокують евакуацію жителів Бєлгородської та Курської областей, використовуючи людей як "живий щит".

15 березня ЛСР і РДК анонсували масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді. Водночас у мережі з'явилось відео моменту прильоту поблизу "виборчої дільниці" у місті.

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