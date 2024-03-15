Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус анонсували масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді протягом наступної години. Водночас російські пропагандистські ресурси публікують відео моменту прильоту поблизу "виборчої дільниці" у місті.

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"Протягом найближчої години буде завдано масованого удару по військових об'єктах у місті Бєлгород", – йдеться у повідомленні.

Повстанці закликали жителів Бєлгорода пройти в укриття до відбою повітряної тривоги. О 12:45 був відбій.

У мережі також шириться відео, на якому поблизу "виборчої дільниці" у Бєлгороді пролунав потужний вибух. На кадрах видно, як росіяни з бюлетенями в руках падають на землю від гуркоту.

Раніше ГУР писало, що керівництво російського Міністерства оборони дозволило військовим голосувати на "виборах" президента без фізичної присутності на виборчих дільницях. Це дасть змогу залучити до голосування "мертві душі" та полегшить роботу з фальсифікації "виборів".

7 березня 2024 року омбудсмен Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

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