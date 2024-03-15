Президент Євроради глузливо "привітав" Путіна з майбутньою "перемогою" на виборах

"Вибори" в країні-агресорці розпочалися сьогодні й триватимуть до 17 березня включно

Шарль Мішель (Фото: ЕРА/Stephanie Lecocq)

Президент Євроради Шарль Мішель натякнув, що не вважає "вибори" президента у Росії легітимними, жартома "привітавши" російського диктатора Володимира Путіна з майбутньою "перемогою". Відповідний допис він опублікував у X (Twitter).

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"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", – написав Мішель.

"Вибори" в країні-агресорі розпочалися сьогодні й триватимуть до 17 березня включно.

Раніше ГУР писало, що керівництво російського Міністерства оборони дозволило військовим голосувати на "виборах" президента без фізичної присутності на виборчих дільницях. Це дасть змогу залучити до голосування "мертві душі" та полегшить роботу з фальсифікації "виборів".

У Держдепі заявили, що США не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.

27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

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