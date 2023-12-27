Кремлівські політтехнологи приїхали в окупацію "малювати" рейтинг Путіну – ЦНС

На псевдовиборах в окупації планують сфабрикувати 80% явки та стільки ж голосів за російського диктатора

Вибори президента РФ (Фото: ресурс окупантів)

На тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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За даними відомства, у Кремлі визначилися з цифрами, які збираються "намалювати" у підтримку російського диктатора Володимира Путіна: за задумом, він має набрати на тимчасово окупованих територіях 80% підтримки за аналогічної явки.

"Псевдоволевиявлення має саме пропагандистську мету, ніби продемонструвати "легальність" правління диктатора та його нацистської політики з боку населення тимчасово окупованих територій", – пояснює ЦНС.

Завдання цих політтехнологів – "організувати виставу" та приховати відсутність явки, а також інструктаж членів незаконних виборчих комісій щодо фальсифікації голосування, зауважують в Центрі спротиву.

8 вересня у мережі з'явилось відео з псевдовиборами на тимчасово окупованій території, як стверджується, в Олешках Херсонської області: до домівки жінки під'їхала машина з військовим РФ, окупанти вимагають голосувати.

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